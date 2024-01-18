ШІ на полі бою і далекобійні ракети. Кулеба розповів про кулуарні перемовини в Давосі
На всесвітньому економічному форумі у Давосі в кулуарах були не офіційні, але ґрунтовні перемовини – зокрема, щодо постачання Україні далекобійних ракет та застосування в майбутньому можливостей штучного інтелекту на полі бою. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Коментуючи анонс візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона та обіцяні ним додаткові далекобійні ракети SCALP, Кулеба наголосив, що тема далекобійної зброї ніде в Давосі публічно й офіційно не озвучувалась.
"Але в кулуарах були контакти та розмови про те, щоб пришвидшити постачання і забезпечити сталість постачань до України. Тому що в Давосі важливо те, що відбувається на сцені, але ще важливіше те, що відбувається поза сценою", – сказав міністр.
Він розповів, що також обговорювались питання, які кроки має зробити Європа, щоб суттєво наростити можливості для вироблення зброї та співпраці між оборонними індустріями – європейськими, американськими, українськими. Потрібно більше зброї – якісної зброї", – сказав Кулеба.
За його словами, в Давосі "навіть говорили про майбутнє" – про те, як штучний інтелект буде змінювати поле бою і які технології зможе використовувати Україна, щоб боротись з російським агресором.
- 27 грудня 2023-го генерал Тарнавський заявив, що українська армія має проблеми в наведенні далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби, оскільки РФ розмістила свої артпідрозділи на критичній відстані.
- 4 січня 2024-го, після черговий масованих атак з боку РФ, Боррель поговорив з главою МЗС Польщі – вирішили, що Україні необхідні далекобійні ракети.
- 18 січня Бундестаг провалив голосування за одну із резолюцій із закликом надати Україні далекобійні Taurus, але спільний законопроєкт усіх фракцій на цю тему залишається в силі – голосування ще не було.
Читайте також: Європа впаде, якщо Росія нападе на неї завтра. Проблема у стані "оборонки" – Кулеба