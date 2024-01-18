ШІ на полі бою і далекобійні ракети. Кулеба розповів про кулуарні перемовини в Давосі

Глава МЗС наголосив: у Давосі важливо те, що відбувається на сцені, але ще важливіше – те, що поза нею

На всесвітньому економічному форумі у Давосі в кулуарах були не офіційні, але ґрунтовні перемовини – зокрема, щодо постачання Україні далекобійних ракет та застосування в майбутньому можливостей штучного інтелекту на полі бою. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Коментуючи анонс візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона та обіцяні ним додаткові далекобійні ракети SCALP, Кулеба наголосив, що тема далекобійної зброї ніде в Давосі публічно й офіційно не озвучувалась.

"Але в кулуарах були контакти та розмови про те, щоб пришвидшити постачання і забезпечити сталість постачань до України. Тому що в Давосі важливо те, що відбувається на сцені, але ще важливіше те, що відбувається поза сценою", – сказав міністр.

Він розповів, що також обговорювались питання, які кроки має зробити Європа, щоб суттєво наростити можливості для вироблення зброї та співпраці між оборонними індустріями – європейськими, американськими, українськими. Потрібно більше зброї – якісної зброї", – сказав Кулеба.

За його словами, в Давосі "навіть говорили про майбутнє" – про те, як штучний інтелект буде змінювати поле бою і які технології зможе використовувати Україна, щоб боротись з російським агресором.

27 грудня 2023-го генерал Тарнавський заявив, що українська армія має проблеми в наведенні далекобійних боєприпасів під час ведення контрбатарейної боротьби, оскільки РФ розмістила свої артпідрозділи на критичній відстані.

4 січня 2024-го, після черговий масованих атак з боку РФ, Боррель поговорив з главою МЗС Польщі – вирішили, що Україні необхідні далекобійні ракети.

18 січня Бундестаг провалив голосування за одну із резолюцій із закликом надати Україні далекобійні Taurus, але спільний законопроєкт усіх фракцій на цю тему залишається в силі – голосування ще не було.

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