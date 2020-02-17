"Иногда непонятно поведение". Разумков пожурил халтурщиков в Раде

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После череды скандалов, связанных с тем, как некоторые депутаты во время заседаний в Верховной Раде кушают, сидят "в телефонах" по личным делам и так далее, спикер Дмитрий Разумков сделал замечание парламентариям. Призыв заниматься на рабочем месте работой он озвучил на заседании согласительного совета.

Как выразился председатель Рады, людям "иногда непонятно поведение" нардепов - "и по поводу кофе, и по поводу еды, и по поводу того, что депутаты часто занимаются своими собственными делами - то в телефонах, то еще где-то".

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По словам Разумкова, он общался с некоей учительницей, которая высказала ему недоумение таким поведением парламентариев, подчеркнув, что у нее нет времени заниматься своими делами на работе.

"Давайте делать так, чтобы у людей не было таких вопросов", - подытожил спикер.