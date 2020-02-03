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В Раде хотят наказывать нардепов за неэтичное поведение

В Раде хотят наказывать нардепов за неэтичное поведение - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.02.2020, 13:46

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, Кодекс добропорядочности нардепа, который подписали депутаты от СН, "носит декларативный характер"

В Раде работают над кодексом поведения народного депутата, по которому неэтичное поведение депутатов будет иметь юридические последствия. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, работает ли Кодекс добропорядочности народного депутата, который подписали депутаты от Слуги народа и который предусматривает сложение мандата в подобных случаях, Разумков сказал, что этот кодекс носит декларативный характер.

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"Мне бы очень хотелось, и мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился кодекс поведения народного депутата появился в качестве закона. Чтобы это была не только внутрипартийная история, а и имело юридические последствия", - заявил он.

Отвечая на вопрос, может ли монобольшинство повлиять на Брагара, чтобы лишить его мандата, Разумков напомнил, что Брагар уже принес свои извинения. А для лишения депутата мандата существует только один механизм - это личное заявление депутата.

"Другие какие-то (механизмы влияния, - ред.) - разговоры, дискуссии - я думаю, будут происходить с руководством фракции, в которую входит Брагар", - сказал он.

По словам Разумкова, эту ситуацию с президентом Владимиром Зеленским он не обсуждал и вряд ли будет.

  • На днях нардеп СН Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
  • В руководстве СН извинились за такое поведение своего депутата.

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верховная рада Слуга народа Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Евгений Брагар
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