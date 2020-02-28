Институт нацпамяти: возвращение проспекта Жукова в Харькове незаконно

Проспект Григоренко (Маршала Жукова) в Харькове (Фото: Евгений Векслерчик)

Незаконным назвал решение Харьковского городского совета переименовать проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова Украинский институт национальной памяти. Заявление опубликовано на сайте УИНП.

В заявлении подчеркивается, что переименование прямо нарушает законодательный запрет использовать в названиях имена лиц, занимавших руководящие посты в КПСС и высших органах власти СССР.

Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы и будет настаивать на персональной ответственности все причастных к нарушению закона.

Решение харьковского горсовета в УИНП назвали спекуляцией и противопоставлением двух ветеранов войны - генерал-майора Красной армии Петра Григоренко и маршала Красной армии Георгия Жукова. Оно провоцирует войны памяти, оскорбляет память ветеранов и не способствует консолидации общества, считают в УИНП.