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Институт нацпамяти: возвращение проспекта Жукова в Харькове незаконно

Институт нацпамяти: возвращение проспекта Жукова в Харькове незаконно - Фото
Проспект Григоренко (Маршала Жукова) в Харькове (Фото: Евгений Векслерчик)
28.02.2020, 15:51

Институт национальной памяти обратится к правоохранителям, чтобы причастные к решению вернуть проспект Жукова в Харькове понесли ответственность

Незаконным назвал решение Харьковского городского совета переименовать проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова Украинский институт национальной памяти. Заявление опубликовано на сайте УИНП.

В заявлении подчеркивается, что переименование прямо нарушает законодательный запрет использовать в названиях имена лиц, занимавших руководящие посты в КПСС и высших органах власти СССР.

Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы и будет настаивать на персональной ответственности все причастных к нарушению закона.

Решение харьковского горсовета в УИНП назвали спекуляцией и противопоставлением двух ветеранов войны - генерал-майора Красной армии Петра Григоренко и маршала Красной армии Георгия Жукова. Оно провоцирует войны памяти, оскорбляет память ветеранов и не способствует консолидации общества, считают в УИНП.

Денис Юдин
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уинп Харьков институт национальной памяти проспект григоренко проспект жукова
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