Intel приостановил все деловые операции в России
06.04.2022, 06:56
Иллюстративное фото Intel (Фото - depositphotos.com)
Один из крупнейших производителей чипов в мире, американский гигант Intel, приостановил деятельность в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", – говорится в заявлении.
В Intel также напомнили, что 3 марта приостановили все поставки клиентам в России и Беларуси.
- В начале марта украинская армия освободила от российских оккупантов Киевскую область. В освобожденных городах нашли сотни тел убитых мирных жителей.
- ЕС в ответ на зверства армии РФ введет пятый пакет санкций, также санкции анонсировали США.
Читайте также: Кулеба – Западу: Затяните пояса на несколько месяцев, введите против РФ суперсанкции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии