Intel приостановил все деловые операции в России

Один из крупнейших производителей чипов в мире, американский гигант Intel, приостановил деятельность в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

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"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", – говорится в заявлении.

В Intel также напомнили, что 3 марта приостановили все поставки клиентам в России и Беларуси.

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Марк Сировой

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