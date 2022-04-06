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Intel приостановил все деловые операции в России

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06.04.2022, 06:56
Intel приостановил все деловые операции в России - Фото
Иллюстративное фото Intel (Фото - depositphotos.com)

Один из крупнейших производителей чипов в мире, американский гигант Intel, приостановил деятельность в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

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"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", – говорится в заявлении.

В Intel также напомнили, что 3 марта приостановили все поставки клиентам в России и Беларуси.

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Марк Сировой
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