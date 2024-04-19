Иран доказал, что угрожает стабильности на Ближнем Востоке – вице-спикер Кнессета Сова

Иран. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Иран доказал, что является угрозой стабильности на Ближнем Востоке, и сформировал против себя региональную коалицию, которая доказала эффективность в оборонительных действиях. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал израильский политик, вице-спикер Кнессета Евгений Сова.

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Сова отметил, что одно дело – вести агрессивные действия против Израиля через прокси, другое – угрожать США ударить по их военным базам в Персидском заливе или по странам, которые сотрудничают с Иерусалимом.

"Иран, сам того не желая, сформировал против себя региональную коалицию, которая доказала эффективность в оборонительных действиях. В будущем, надеюсь, она будет также эффективной в устранении иранской угрозы. Тегеран как страна-член ООН открыто угрожает стереть Израиль с лица земли. Стремится создать ядерное оружие. К этим заявлениям относимся более чем серьезно", – отметил он.

17 апреля спикер Госдепа США Миллер рассказал о том, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американо-израильские и американо-украинские отношения "совершенно разные".

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила , что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля. Американский президент Джо Байден публично заявил , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

публично , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном. Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта. 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили , что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.