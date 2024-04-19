Иран доказал, что угрожает стабильности на Ближнем Востоке – вице-спикер Кнессета Сова
Иран доказал, что является угрозой стабильности на Ближнем Востоке, и сформировал против себя региональную коалицию, которая доказала эффективность в оборонительных действиях. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал израильский политик, вице-спикер Кнессета Евгений Сова.
Сова отметил, что одно дело – вести агрессивные действия против Израиля через прокси, другое – угрожать США ударить по их военным базам в Персидском заливе или по странам, которые сотрудничают с Иерусалимом.
"Иран, сам того не желая, сформировал против себя региональную коалицию, которая доказала эффективность в оборонительных действиях. В будущем, надеюсь, она будет также эффективной в устранении иранской угрозы. Тегеран как страна-член ООН открыто угрожает стереть Израиль с лица земли. Стремится создать ядерное оружие. К этим заявлениям относимся более чем серьезно", – отметил он.
17 апреля спикер Госдепа США Миллер рассказал о том, что США не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они сделали это с иранскими в Израиле, потому что американо-израильские и американо-украинские отношения "совершенно разные".
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
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