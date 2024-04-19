Іран довів, що є загрозою стабільності на Близькому Сході – віцеспікер Кнесету Сова

Іран. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Іран довів, що є загрозою стабільності на Близькому Сході, та сформував проти себе регіональну коаліцію, яка довела ефективність в оборонних діях. Про це в коментарі для LIGA.net розповів ізраїльський політик, віцеспікер Кнесету Євген Сова.

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Сова зазначив, що одна справа – вести агресивні дії проти Ізраїлю через проксі, інша – загрожувати США вдарити по їхніх військових базах у Перській затоці чи по країнах, які співпрацюють з Єрусалимом.

"Іран, сам того не бажаючи, сформував проти себе регіональну коаліцію, яка довела ефективність в оборонних діях. У майбутньому, сподіваюся, вона буде також ефективною в усуненні іранської загрози. Тегеран як країна-член ООН відкрито погрожує стерти Ізраїль з лиця землі. Прагне створити ядерну зброю. До цих заяв ставимося більш ніж серйозно", – зазначив він.

17 квітня речник Держдепу США Міллер розповів про те, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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