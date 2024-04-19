Іран довів, що є загрозою стабільності на Близькому Сході – віцеспікер Кнесету Сова
Іран довів, що є загрозою стабільності на Близькому Сході, та сформував проти себе регіональну коаліцію, яка довела ефективність в оборонних діях. Про це в коментарі для LIGA.net розповів ізраїльський політик, віцеспікер Кнесету Євген Сова.
Сова зазначив, що одна справа – вести агресивні дії проти Ізраїлю через проксі, інша – загрожувати США вдарити по їхніх військових базах у Перській затоці чи по країнах, які співпрацюють з Єрусалимом.
"Іран, сам того не бажаючи, сформував проти себе регіональну коаліцію, яка довела ефективність в оборонних діях. У майбутньому, сподіваюся, вона буде також ефективною в усуненні іранської загрози. Тегеран як країна-член ООН відкрито погрожує стерти Ізраїль з лиця землі. Прагне створити ядерну зброю. До цих заяв ставимося більш ніж серйозно", – зазначив він.
17 квітня речник Держдепу США Міллер розповів про те, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
- 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
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