Иран отказывается признать ответственность за катастрофу рейса МАУ, переговоры провалились

Иран отказывается признать свою ответственность за катастрофу авиарейса МАУ над Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

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Дипломаты заявляют, что координационная группа для помощи семьям жертв крушения несколько раз пробовала решить спор о сбивании рейса PS752 путем переговоров — в сентябре 2023 года Иран согласился на диалог.

Ключевыми темами обсуждения стали ответственность Ирана за катастрофу и необходимость возмещения ущерба.

В МИД отметили, что Иран продолжает игнорировать претензии Украины.

"Исходя из состоявшихся на этой неделе обсуждений группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров", — сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что Тегеран отказывается признавать свою полную международно-правовую ответственность.

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