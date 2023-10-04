Иран отказывается признать ответственность за катастрофу рейса МАУ, переговоры провалились
04.10.2023, 08:13
Иран (Фото: EPA)
Иран отказывается признать свою ответственность за катастрофу авиарейса МАУ над Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
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Дипломаты заявляют, что координационная группа для помощи семьям жертв крушения несколько раз пробовала решить спор о сбивании рейса PS752 путем переговоров — в сентябре 2023 года Иран согласился на диалог.
Ключевыми темами обсуждения стали ответственность Ирана за катастрофу и необходимость возмещения ущерба.
В МИД отметили, что Иран продолжает игнорировать претензии Украины.
"Исходя из состоявшихся на этой неделе обсуждений группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров", — сказано в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что Тегеран отказывается признавать свою полную международно-правовую ответственность.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но затем признал, что "нечаянно" сбил боинг, и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- 20 мая суд Канады признал, что уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом. В Тегеране это решение раскритиковали.
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