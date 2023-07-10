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Иск в суд ООН за сбитый боинг МАУ. Иран заявил, что Украина "преследует политические цели"

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 22:45
Иск в суд ООН за сбитый боинг МАУ. Иран заявил, что Украина
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина, Канада, Швеция и Великобритания, которые подали общий иск в Международный суд ООН за сбитый в 2020 году над Тегераном самолет МАУ, "преследуют свои политические цели и задачи". Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Ирана.

В заявлении иранского МИД утверждается, что Иран расследовал крушение пассажирского самолета Boeing украинской авиакомпании МАУ (рейс PS752) "добросовестно, прозрачно и с полной серьезностью", предоставил "необходимые условия для расследования и помощи", а также компенсацию семьям погибших.

Сообщается, что в рамках международного авиационного права Иран сформировал независимую техническую группу, ответственную за расследование катастрофы, которая подготовила соответствующий отчет с участием экспертов из Франции, Америки, Украины, Канады и Великобритании и представила его всем соответствующим странам и международным организациям.

Подчеркивается, что Иран заявлял о готовности вести двусторонние переговоры с Украиной, Канадой, Великобританией и Швецией, а также планировал проводить коллективные переговоры с этими странами, но "все еще ждет ответа".

Иранский МИД заявил, что страны "проигнорировали предложения Ирана" и обратились в Международный суд ООН, показав, что "не придерживаются своего намерения вести переговоры".

"Это были их политические цели и задачи", – говорится в заявлении МИД Ирана.

5 июля 2023 года Украина, Великобритания, Канада и Швеция направили в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый в 2020 году боинг авиакомпании МАУ, поскольку Иран не ответил на требование о создании арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года.

Наталья Медведева
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Иранавиакатастрофаps752
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