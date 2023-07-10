Позов до суду ООН за збитий боїнг МАУ. Іран заявив, що Україна "переслідує політичні цілі"

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна, Канада, Швеція та Велика Британія, які подали спільний позов до Міжнародного суду ООН за збитий у 2020 році над Тегераном літак МАУ, "мають свої політичні цілі та завдання". Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС Ірану.

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У заяві іранського МЗС стверджується, що Іран розслідував аварію пасажирського літака Boeing української авіакомпанії МАУ (рейс PS752) "сумлінно, прозоро та з повною серйозністю", надав "необхідні умови для розслідування та допомоги", а також компенсацію сім'ям загиблих.

Повідомляється, що в межах міжнародного авіаційного права Іран сформував незалежну технічну групу, відповідальну за розслідування катастрофи, яка підготувала відповідний звіт за участю експертів із Франції, Америки, України, Канади та Великої Британії й представила його всім відповідним країнам та міжнародним організаціям.

Наголошується, що Іран заявляв про готовність вести двосторонні переговори з Україною, Канадою, Великою Британією та Швецією, а також планував проводити колективні переговори з цими країнами, але "все ще чекає на відповідь".

Іранське МЗС заявило, що країни "проігнорували пропозиції Ірану" і звернулися до Міжнародного суду ООН, показавши, що "не дотримуються свого наміру вести переговори".

"Це були їхні політичні цілі та завдання", – йдеться у заяві МЗС Ірану.

5 липня 2023 року Україна, Велика Британія, Канада та Швеція направили до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий у 2020 році боїнг авіакомпанії МАУ, оскільки Іран не відповів на вимогу про створення арбітражу для вирішення цієї суперечки, спрямованої 28 грудня 2022 року.

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