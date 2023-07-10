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Позов до суду ООН за збитий боїнг МАУ. Іран заявив, що Україна "переслідує політичні цілі"

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 22:45
Позов до суду ООН за збитий боїнг МАУ. Іран заявив, що Україна
Фото: EPA

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна, Канада, Швеція та Велика Британія, які подали спільний позов до Міжнародного суду ООН за збитий у 2020 році над Тегераном літак МАУ, "мають свої політичні цілі та завдання". Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС Ірану.

У заяві іранського МЗС стверджується, що Іран розслідував аварію пасажирського літака Boeing української авіакомпанії МАУ (рейс PS752) "сумлінно, прозоро та з повною серйозністю", надав "необхідні умови для розслідування та допомоги", а також компенсацію сім'ям загиблих.

Повідомляється, що в межах міжнародного авіаційного права Іран сформував незалежну технічну групу, відповідальну за розслідування катастрофи, яка підготувала відповідний звіт за участю експертів із Франції, Америки, України, Канади та Великої Британії й представила його всім відповідним країнам та міжнародним організаціям.

Наголошується, що Іран заявляв про готовність вести двосторонні переговори з Україною, Канадою, Великою Британією та Швецією, а також планував проводити колективні переговори з цими країнами, але "все ще чекає на відповідь".

Іранське МЗС заявило, що країни "проігнорували пропозиції Ірану" і звернулися до Міжнародного суду ООН, показавши, що "не дотримуються свого наміру вести переговори".

"Це були їхні політичні цілі та завдання", – йдеться у заяві МЗС Ірану.

5 липня 2023 року Україна, Велика Британія, Канада та Швеція направили до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий у 2020 році боїнг авіакомпанії МАУ, оскільки Іран не відповів на вимогу про створення арбітражу для вирішення цієї суперечки, спрямованої 28 грудня 2022 року.

Наталія Медведєва
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ІранPS752авіакатастрофа
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