Іран відмовляється визнати відповідальність за катастрофу рейсу МАУ, переговори провалилися

Іран відмовляється визнати свою відповідальність за катастрофу авіарейсу МАУ над Тегераном у січні 2020 року. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

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Дипломати заявляють, що координаційна група для допомоги сім'ям жертв аварії кілька разів намагалася вирішити суперечку про збиття рейсу PS752 шляхом переговорів — у вересні 2023 року Іран погодився на діалог.

Ключовими темами обговорення стали відповідальність Ірану за катастрофу і необхідність відшкодування збитків.

У МЗС наголосили, що Іран продовжує ігнорувати претензії України.

"Виходячи з обговорень, що відбулися цього тижня, група вважає, що наша позиція і позиція Ірану занадто далекі одна від одної, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів", — сказано в повідомленні.

Відомство наголосило, що Тегеран відмовляється визнавати свою повну міжнародно-правову відповідальність.

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