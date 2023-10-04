Іран відмовляється визнати відповідальність за катастрофу рейсу МАУ, переговори провалилися
04.10.2023, 08:13
Iран (Фото: EPA)
Іран відмовляється визнати свою відповідальність за катастрофу авіарейсу МАУ над Тегераном у січні 2020 року. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
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Дипломати заявляють, що координаційна група для допомоги сім'ям жертв аварії кілька разів намагалася вирішити суперечку про збиття рейсу PS752 шляхом переговорів — у вересні 2023 року Іран погодився на діалог.
Ключовими темами обговорення стали відповідальність Ірану за катастрофу і необхідність відшкодування збитків.
У МЗС наголосили, що Іран продовжує ігнорувати претензії України.
"Виходячи з обговорень, що відбулися цього тижня, група вважає, що наша позиція і позиція Ірану занадто далекі одна від одної, щоб узгодити їх шляхом проведення переговорів", — сказано в повідомленні.
Відомство наголосило, що Тегеран відмовляється визнавати свою повну міжнародно-правову відповідальність.
- 8 січня 2020 року неподалік Тегерана розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800 NG рейсу PS752. Загинули всі 176 людей на борту, зокрема 55 громадян та 30 резидентів Канади.
- Іран три доби заперечував причетність, але потім визнав, що "ненароком" збив боїнг, і заявив про готовність виплатити компенсації сім'ям жертв.
- 17 березня 2021 року в Ірані опублікували підсумковий звіт про розслідування, але глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав його "збірником маніпуляцій".
- 20 травня суд Канади визнав, що знищення літака МАУ в Ірані було терактом. У Тегерані це рішення розкритикували.
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