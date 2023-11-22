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Иран получал много посланий не передавать РФ дроны и лицензии на производство — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 09:24
Иран получал много посланий не передавать РФ дроны и лицензии на производство — Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина дала "много посланий" Ирану, чтобы он не передавал России дроны и лицензии на их производство. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По его словам, война Израиля против ХАМАС является вызовом для мира, однако игнорирование угрозы России сопряжено с риском для западных стран. 

"Мы дали много посланий Ирану не давать России дроны, не давать им лицензий на производство и на строительство нового завода по производству дронов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина находится "в центре глобальных рисков", а РФ будет продолжать воодушевляться своими действиями, если не будет существенного сопротивления со стороны мирового сообщества. 

Ранее стало известно, что США полагают, что Иран готовится отправить России ракеты малой дальности для ведения войны против Украины. 

Читайте также: Силы ПВО сбили над Черным морем редкий иранский дрон Mohajer-6

Дмитрий Гриниченко
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