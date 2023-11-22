Иран получал много посланий не передавать РФ дроны и лицензии на производство — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина дала "много посланий" Ирану, чтобы он не передавал России дроны и лицензии на их производство. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, война Израиля против ХАМАС является вызовом для мира, однако игнорирование угрозы России сопряжено с риском для западных стран.

"Мы дали много посланий Ирану не давать России дроны, не давать им лицензий на производство и на строительство нового завода по производству дронов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина находится "в центре глобальных рисков", а РФ будет продолжать воодушевляться своими действиями, если не будет существенного сопротивления со стороны мирового сообщества.

Ранее стало известно, что США полагают, что Иран готовится отправить России ракеты малой дальности для ведения войны против Украины.

В конце сентября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет информации о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

16 августа сообщалось, что Вашингтон на косвенных переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам.

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