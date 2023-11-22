Іран отримував багато послань не передавати РФ дрони та ліцензії на виробництво — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дала "багато послань" Ірану, щоб він не передавав Росії дрони та ліцензії на їхнє виробництво. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, війна Ізраїлю проти ХАМАС є викликом для миру, проте ігнорування загрози Росії пов'язане із ризиком для західних країн.

"Ми дали багато послань Ірану не давати Росії дрони, не давати їм ліцензій на виробництво та будівництво нового заводу з виробництва дронів", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна перебуває "в центрі глобальних ризиків", а РФ продовжуватиме надихатись своїми діями, якщо не буде суттєвого опору з боку світової спільноти.

Раніше стало відомо, що США вважають, що Іран готується відправити Росії ракети малої дальності для війни проти України.

Наприкінці вересня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

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