Иран получил от РФ 140 млн евро наличными и захваченное в Украине оружие Запада – Sky News

Россия отправила 140 млн евро наличными и несколько захваченных британских и американских вооружений в Иран в обмен на десятки смертоносных беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности.

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По словам собеседника журналистов, российский военный самолет тайно перевез деньги и три вида боеприпасов – британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger – в аэропорт Тегерана рано утром 20 августа.

Это оружие было частью партии военной помощи Великобритании и США, предназначенной для украинских военнослужащих, которая, по словам источника, "попала в руки России".

Собеседник журналистов сказал, что это вооружение может дать иранскому Корпусу стражей исламской революции возможность изучать западные технологии и потенциально копировать их.

Иран, по его словам, поставил России более 160 дронов, в том числе 100 Shahed-136. Также источник утверждает, что в последние несколько дней между Тегераном и Москвой была согласована еще одна сделка по поставке беспилотников на 200 млн евро.

С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.

Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

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Оксана Житнюк

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