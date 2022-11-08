UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран получил от РФ 140 млн евро наличными и захваченное в Украине оружие Запада – Sky News

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 20:32
Иран получил от РФ 140 млн евро наличными и захваченное в Украине оружие Запада – Sky News - Фото
Дрони-камикадзе Shahed-136 (фото: Wikipedia)

Россия отправила 140 млн евро наличными и несколько захваченных британских и американских вооружений в Иран в обмен на десятки смертоносных беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

По словам собеседника журналистов, российский военный самолет тайно перевез деньги и три вида боеприпасов – британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger – в аэропорт Тегерана рано утром 20 августа.

Это оружие было частью партии военной помощи Великобритании и США, предназначенной для украинских военнослужащих, которая, по словам источника, "попала в руки России".

Собеседник журналистов сказал, что это вооружение может дать иранскому Корпусу стражей исламской революции возможность изучать западные технологии и потенциально копировать их.

Иран, по его словам, поставил России более 160 дронов, в том числе 100 Shahed-136. Также источник утверждает, что в последние несколько дней между Тегераном и Москвой была согласована еще одна сделка по поставке беспилотников на 200 млн евро.

  • С конца сентября российские оккупанты массово применяют иранские Shahed-136 и намного реже разведчики Mohajer-6 против Украины, преимущественно против гражданской критической инфраструктуры.
  • Долгое время Иран отрицал, что передавал России дроны, только 6 ноября глава МИД Ирана признал поставки – это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.
  • В США заявили, что Иран передавал России ударные дроны уже после начала вторжения в Украину.

Читайте также: Иранские дроны созданы из украденных на Западе компонентов – расследование

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран дрон беспилотник дрон-камикадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 