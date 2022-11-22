Иран заявил о консультациях с Украиной по информации о производстве дронов в РФ

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Представитель Ирана в ООН прокомментировал информацию американских СМИ о соглашении между Ираном и Россией по запуску производства иранских беспилотников на территории РФ. Он сказал, что "на сегодняшний день в совместном взаимодействии оборонных экспертов Ирана и Украины сделаны важные шаги, и так будет до тех пор, пока не исчезнет какое-либо недопонимание по этому поводу". Об этом сообщает иранское государственное агентство Irna.

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Представитель Ирана при ООН в Нью-Йорке добавил: "Исламская Республика Иран считает, что возникшие в связи с этим недоразумения могут быть разрешены путем продолжения взаимодействия с Украиной по вопросу предполагаемых дронов".

Представительство Ирана в ООН направило письмо в газету Washington Post, в которой впервые появилась информация о соглашении между Ираном и РФ. В нем говорится о "совместном совещании экспертов с украинскими властями для расследования этих заявлений".

Представитель Ирана также сказал, что его страна и Россия уже много лет сотрудничают в области обороны и научных исследований.

Кроме того, утверждают в иранском представительстве, в октябре 2020 года истек пятилетний период ограничений Ирана в области вооружений, наложенных резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, "и теперь Иран может сотрудничать в области обороны с другими странами в соответствии со своими потребностями и приоритетами".

В представительстве Ирана в ООН назвали войну РФ против Украины "кризисом в Украине" и заявили, что Иран "занял четкую, последовательную и непоколебимую позицию, подчеркнув, что все члены ООН должны полностью соблюдать принципы и цели, содержащиеся в Уставе ООН и международном праве, в том числе касательно суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности стран".

LIGA.net обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Украины.

ДОПОЛНЕНО В 13:10. Спикер МИД Олег Николенко подтвердил LIGA.net, что такая экспертная встреча действительно состоялась.

"Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", - отметил Николенко.

По его словам, Украина довела до сведения Ирана позицию о том, что "последствия соучастия в агрессии РФ будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества с Россией".

19 ноября Washington Post со ссылкой на троих анонимных чиновников, знакомых с этим вопросом, сообщила, что, согласно новым данным западной разведки, Россия заключила тайное соглашение с Ираном о начале производства беспилотников на территории России.

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Вадим Ребрина , Марко Сировой

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