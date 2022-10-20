Иранские дроны Shahed-136 обошлись РФ дешевле, чем Украине их уничтожение – Guardian

Британское издание Guardian подсчитало, что стоимость для Украины уничтожения беспилотников-камикадзе иранского производства, которыми обстреливают ее города, значительно превышает суммы, уплаченные Россией за поставку и запуск дронов Shahed-136.

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По данным издания, цена иранского производства Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 евро за беспилотник. Общая стоимость для России неудачных атак беспилотников, по оценке военных аналитиков неправительственной организации "Мольфар", составляет от $11,66 до $17,9 млн.

Украина развернула для уничтожения беспилотников реактивные самолеты МиГ-29, системы ПВО С-300, системы наземной защиты NASAMS (по словам министра обороны Алексея Резникова от 17 октября, военные ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS, и "вскоре" эти системы ПВО заступят на службу в Украине. – ред.), стрелковое оружие.

Издание, ссылаясь на данные из открытых источников, пишет, что для Украины борьба с Shahed стоит более $28,14 млн. Данные включают дроны, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

Исполнительный директор Мольфара Артем Старосек заявил, что все же использование беспилотников следует рассматривать как признак слабости Москвы. "Россия проигрывает эту войну. Если они заказывают дроны в Иране, это значит, что у них нет собственного оружия", – сказал он.

С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы более 240 человек.

19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца в Украине сбили 233 "шахеда".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет России беспилотники, которые российская армия использует против Украины.

Министерство иностранных дел заявило, что снабжение Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.

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Вадим Ребрина

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