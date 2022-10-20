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Иранские дроны Shahed-136 обошлись РФ дешевле, чем Украине их уничтожение – Guardian

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 15:35
Иранские дроны Shahed-136 обошлись РФ дешевле, чем Украине их уничтожение – Guardian - Фото
Барражирующие боеприпасы Shahed-136 (Герань-2)

Британское издание Guardian подсчитало, что стоимость для Украины уничтожения беспилотников-камикадзе иранского производства, которыми обстреливают ее города, значительно превышает суммы, уплаченные Россией за поставку и запуск дронов Shahed-136.

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По данным издания, цена иранского производства Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 евро за беспилотник. Общая стоимость для России неудачных атак беспилотников, по оценке военных аналитиков неправительственной организации "Мольфар", составляет от $11,66 до $17,9 млн.

Украина развернула для уничтожения беспилотников реактивные самолеты МиГ-29, системы ПВО С-300, системы наземной защиты NASAMS (по словам министра обороны Алексея Резникова от 17 октября, военные ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS, и "вскоре" эти системы ПВО заступят на службу в Украине. – ред.), стрелковое оружие.

Издание, ссылаясь на данные из открытых источников, пишет, что для Украины борьба с Shahed стоит более $28,14 млн. Данные включают дроны, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

Исполнительный директор Мольфара Артем Старосек заявил, что все же использование беспилотников следует рассматривать как признак слабости Москвы. "Россия проигрывает эту войну. Если они заказывают дроны в Иране, это значит, что у них нет собственного оружия", – сказал он.

  • С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы более 240 человек.
  • 19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца в Украине сбили 233 "шахеда".
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет России беспилотники, которые российская армия использует против Украины.
  • Министерство иностранных дел заявило, что снабжение Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями.

Читайте также: Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет – Reuters

Вадим Ребрина
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пво дрон NASAMS Shahed
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