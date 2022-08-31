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Искренне сожалеет. Глава МИД Бельгии объяснила Кулебе, как ездила в оккупированный Крым

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 18:56
Искренне сожалеет. Глава МИД Бельгии объяснила Кулебе, как ездила в оккупированный Крым - Фото
Аджа Лябиб и Дмитрий Кулеба (фото - lahbib.belgium.be)

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб сожалеет о своем визите во временно оккупированный Крым в 2021 году с нарушением украинского законодательства. Об этом она заявила главе МИД Дмитрию Кулебе на встрече министров иностранных дел в Праге, передает пресс-служба МИД.

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Лабиб признала, что посетила Крым и Севастополь как журналист и режиссер в нарушение украинского законодательства. Она заверила, что как режиссер документальных фильмов делала проект, который показывал, как Россия использует культуру для пропаганды – и как деятели искусства живут под давлением.

Лабиб  "искренне сожалеет", что визит прошел в таких условиях, всегда защищала суверенитет, территориальную целостность Украины и статус Крыма как ее неотъемлемой части, пишут в МИД.

Она также обсуждала с Кулебой военную, гуманитарную, дипломатическую ситуацию и события вокруг Запорожской АЭС.

Лабиб приветствовала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, отметила, что Бельгия недавно решила выделить 8 млн евро на нелетальную помощь ВСУ, заверила в поддержке украинского народа и готовности Бельгии способствовать установлению мира и восстановлению Украины.

  • 28 июля Лабиб поздравляла украинцев с Днем государственности и заявила, что Крым и Донбасс входят в международно признанные границы Украины. 

Читайте также: "Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Марк Сировой
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Крым дмитрий кулеба мид бельгии Хаджа Лабиб
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