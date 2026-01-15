Источник: Не факт, что привлечение в ТЦК военных с боевым опытом и травмами было удачной идеей

Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе прокомментировал нынешнюю ситуацию с конфликтами во время мобилизации

Иллюстративное фото: Depositphotos

Привлечение военнослужащих, имеющих боевой опыт и ранения, на службу в территориальные центры комплектования не обязательно было удачной задумкой, утверждает собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

Он сообщил об увеличении количества нападений на сотрудников военкоматов и полицейских – только за 14 января правоохранители зафиксировали четыре таких инцидента.

"Здесь есть проблема как и с подходами к мобилизации в самих ТЦК, так и общая нестабильность, страх. Не факт, что было удачным решение поставить в ТЦК служить парней с боевым опытом, с травмами. Возможно, они слишком остро воспринимают эти процессы, конфликты", – заявил собеседник LIGA.net.

Однако он отметил, что прекратить или ослабить мобилизацию невозможно, поскольку необходимо пополнять потери: "Без людей оборону не удержать".