Источник: Не факт, что привлечение в ТЦК военных с боевым опытом и травмами было удачной идеей
Привлечение военнослужащих, имеющих боевой опыт и ранения, на службу в территориальные центры комплектования не обязательно было удачной задумкой, утверждает собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
Он сообщил об увеличении количества нападений на сотрудников военкоматов и полицейских – только за 14 января правоохранители зафиксировали четыре таких инцидента.
"Здесь есть проблема как и с подходами к мобилизации в самих ТЦК, так и общая нестабильность, страх. Не факт, что было удачным решение поставить в ТЦК служить парней с боевым опытом, с травмами. Возможно, они слишком остро воспринимают эти процессы, конфликты", – заявил собеседник LIGA.net.
Однако он отметил, что прекратить или ослабить мобилизацию невозможно, поскольку необходимо пополнять потери: "Без людей оборону не удержать".
- В апреле 2025-го Генштаб ВСУ сообщил, что военных из ТЦК без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлять на службу в части в районах боевых действий. В то же время командование анонсировало, что на их должности будут назначать бойцов с ранениями или контузиями, которые не могут служить в боевых подразделениях.
- 14 января 2026 года новоназначенный министр обороны Федоров сообщил, что около 2 млн граждан находятся в розыске ТЦК, а еще 200 000 – самовольно покинули части. Президент Зеленский анонсировал, что решение проблем с военкоматами является одним из приоритетов Федорова.
