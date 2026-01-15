Джерело: Не факт, що залучення до ТЦК військових із бойовим досвідом і травмами було вдалою ідеєю
Залучення військовослужбовців, які мають бойовий досвід та поранення, на службу до територіальних центрів комплектування не обов'язково було вдалим задумом, стверджує співбесідник LIGA.net у правоохоронних органах.
Він повідомив про збільшення кількості нападів на працівників військкоматів та поліціянтів – лише за 14 січня правоохоронці зафіксували чотири такі інциденти.
"Тут є проблема як і з підходами до мобілізації в самих ТЦК, так і загальна нестабільність, страх. Не факт, що було вдалим рішення поставити в ТЦК служити хлопців з бойовим досвідом, з травмами. Можливо, вони надто гостро сприймають ці процеси, конфлікти", – заявив співрозмовник LIGA.net.
Однак він зауважив, що припинити або послабити мобілізацію неможливо, оскільки необхідно поповнювати втрати: "Без людей оборону не втримати".
- У квітні 2025-го Генштаб ЗСУ повідомив, що військових із ТЦК без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть спрямовувати на службу у частини в районах бойових дій. Натомість командування анонсувало, що на їхні посади будуть призначати бійців із пораненнями чи контузіями, які не можуть служити в бойових підрозділах.
- 14 січня 2026 року новопризначений міністр оборони Федоров повідомив, що близько 2 млн громадян перебувають у розшуку ТЦК, а ще 200 000 – самовільно залишили частини. Президент Зеленський анонсував, що розв'язання проблем із військкоматами є одним із пріоритетів Федорова.
