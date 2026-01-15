Джерело: Не факт, що залучення до ТЦК військових із бойовим досвідом і травмами було вдалою ідеєю

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі прокоментував нинішню ситуацію з конфліктами під час мобілізації

Ілюстративне фото: Depositphotos

Залучення військовослужбовців, які мають бойовий досвід та поранення, на службу до територіальних центрів комплектування не обов'язково було вдалим задумом, стверджує співбесідник LIGA.net у правоохоронних органах.

Він повідомив про збільшення кількості нападів на працівників військкоматів та поліціянтів – лише за 14 січня правоохоронці зафіксували чотири такі інциденти.

"Тут є проблема як і з підходами до мобілізації в самих ТЦК, так і загальна нестабільність, страх. Не факт, що було вдалим рішення поставити в ТЦК служити хлопців з бойовим досвідом, з травмами. Можливо, вони надто гостро сприймають ці процеси, конфлікти", – заявив співрозмовник LIGA.net.

Однак він зауважив, що припинити або послабити мобілізацію неможливо, оскільки необхідно поповнювати втрати: "Без людей оборону не втримати".