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ISW: Инцидент в Черном море не спровоцирует эскалацию. Байден и Путин не хотят воевать

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15.03.2023, 08:12
ISW: Инцидент в Черном море не спровоцирует эскалацию. Байден и Путин не хотят воевать - Фото
Владимир Путин и Джо Байден (Фото: EPA)

Инцидент с падением американского БПЛА в Черном море не спровоцирует резкую эскалацию, так как президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин не хотят войны между НАТО и РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что происшествие не приведет к прямому конфликту между Россией и США, так как российские самолеты устраивали подобные провокации на протяжении десятилетий на нескольких театрах боевых действий, не вызывая конфликта. 

ISW отмечает, что Байден и Путин оставляют за собой полную свободу выбора того, как реагировать на подобные инциденты, однако такие ситуации не являются автоматической эскалацией.

Институт пишет, что с учетом неоднократных обещаний Байдена избегать вовлечения американских войск в прямой конфликт с РФ, а также явное нежелание Кремля воевать с НАТО, нет причин, чтобы подобные случаи вызывали опасную эскалацию. 

  • 14 марта, российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.
  • В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США будут продолжать летать над Черным морем.
  • В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам. В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон. 

Читайте также: В Сенате США призвали Путина не провоцировать "непреднамеренную эскалацию"

Дмитро Гриниченко
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