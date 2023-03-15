ISW: Инцидент в Черном море не спровоцирует эскалацию. Байден и Путин не хотят воевать

Инцидент с падением американского БПЛА в Черном море не спровоцирует резкую эскалацию, так как президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин не хотят войны между НАТО и РФ. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что происшествие не приведет к прямому конфликту между Россией и США, так как российские самолеты устраивали подобные провокации на протяжении десятилетий на нескольких театрах боевых действий, не вызывая конфликта.

ISW отмечает, что Байден и Путин оставляют за собой полную свободу выбора того, как реагировать на подобные инциденты, однако такие ситуации не являются автоматической эскалацией.

Институт пишет, что с учетом неоднократных обещаний Байдена избегать вовлечения американских войск в прямой конфликт с РФ, а также явное нежелание Кремля воевать с НАТО, нет причин, чтобы подобные случаи вызывали опасную эскалацию.

14 марта, российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

В Белом доме заявили, что перехват Россией американского беспилотника был "опасным" и "непрофессиональным", США будут продолжать летать над Черным морем.

В Минобороны страны-агрессора говорят, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом, и что он якобы упал сам. В Пентагоне заявляют, что столкновение американского беспилотника с российским самолетом "вероятно повредило" последний. Также в Минобороны США говорят, что Россия "не получила" дрон.

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Дмитро Гриниченко

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