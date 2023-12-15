ISW: Сейчас цели России – не захват земель, а подрыв поддержки Украины. В ГУР согласны

Представитель ГУР Юсов подчеркнул, что россияне постоянно используют для этих целей своих агентов влияния и "разнообразные консервы"

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Целью россиян в ведении боевых действий могут быть не столько намерения оккупации территорий, сколько попытки подорвать поддержку Украины со стороны союзников и партнеров. Об этом говорилось в отчете Института изучения войны, и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона согласился с этими выводами.

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ISW в отчете от 12 декабря писал о том, что российские наступательные операции на востоке Украины осенью 2023 года и в течение следующей зимы нацелены на то, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада, а не добиться каких-либо успехов в захвате территорий.

"Да, один из важных моментов в целом в проведении информационно-психологических операций и использовании ситуации на линии фронта именно в этих целях со стороны агрессора – это ослабление проукраинской коалиции, ослабление поддержки Украины в мире, донести нарратив о якобы бесперспективности украинской борьбы и невозможности побороть агрессора ", – сказал Юсов.

Он отметил, что это то, что россияне постоянно пытаются "вбрасывать" – в частности, через агентов влияния и "разнообразные свои консервы".

"Но, тем не менее, мы видим, что не работает. Украинская международная коалиция стойкая, и поддержка продолжается, хотя это очень тяжелая работа украинского военно-политического руководства, дипломатов. Работа, которая сталкивается с огромным количеством проблем", – добавил представитель ГУР.

Вчера немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР подтвердили намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше, но подчеркнули, что Россия не располагает необходимыми для этого ресурсами.

Украина может победить Россию в войне с помощью Запада в течение трех лет или менее, считают в Минобороны Эстонии.

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