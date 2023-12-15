ISW: Зараз цілі Росії – не захоплення земель, а підрив підтримки України. В ГУР згодні

Представник ГУР Юсов наголосив, що росіяни постійно використовують для цих цілей своїх агентів впливу і "різноманітні консерви"

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Наразі метою росіян у веденні бойових дій можуть бути не стільки наміри окупації територій, скільки спроби підірвати підтримку України з боку союзників і партнерів. Про це йшлося у звіті Інституту вивчення війни, і представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону погодився із цими висновками.

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ISW у звіті від 12 грудня писав про те, що російські наступальні операції на сході України восени 2023 року та протягом наступної зими націлені на те, щоб послабити підтримку України з боку Заходу, а не досягти якихось успіхів у захопленні територій.

"Так, один із важливих моментів загалом у проведенні інформаційно-психологічних операцій і використанні ситуації на лінії фронту саме в цих цілях з боку агресора – це послаблення проукраїнської коаліції, послаблення підтримки України в світі, донести наратив про нібито безперспективність української боротьби і неможливість побороти агресора", – сказав Юсов.

Він зазначив, що це те, що росіяни постійно намагаються "вкидувати" – зокрема, через агентів впливу і "різноманітні свої консерви".

"Але, тим не менш, ми бачимо, що не працює. Українська міжнародна коаліція стійка, і підтримка продовжується, хоча це дуже важка робота українського воєнно-політичного керівництва, дипломатів. Робота, яка стикається з величезною кількістю проблем", – додав представник ГУР.

Вчора німецький таблоїд Bild з посиланням на джерела у розвідці ФРН написав, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У ГУР підтвердили наміри окупантів просуватися на фронті далі, але наголосили, що Росія не має необхідних для цього ресурсів.

Україна може перемогти Росію у війні за допомогою Заходу протягом трьох років чи менше, вважають у Міноборони Естонії.

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