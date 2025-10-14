Из плена ХАМАС вернули украинца Максима Харкина из Донецка. Он был в неволе более двух лет
Украинца Максима Харкина, который более двух лет пробыл в плену террористической группировки ХАМАС, освободили в рамках мирного соглашения с Израилем. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Уроженец Донецка попал в плен во время атаки на фестиваль Nova в 2023 году.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Израиля, вместе с другим освобожденным мужчиной – Ромом Браславски, Харкин наконец вернулся к своей семье.
Сейчас оба проходят реабилитацию и обследование в медицинском центре "Шиба" в городе Тель-Хашомер.
"Система здравоохранения полностью готова принять возвращенных пленных, удовлетворить их физические и эмоциональные потребности", – сообщили в Министерстве.
- 10 октября израильские войска завершили первый этап отвода сил в секторе Газа – после чего стартовал 72-часовой срок, в который ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев.
- 13 октября ХАМАС освободил последних 20 живых израильских заложников, однако пока боевики вернули только четыре с 28 тел погибших пленников.
- В этот же день в Египте президент США Дональд Трамп вместе с руководителями Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
