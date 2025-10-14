Из плена ХАМАС вернули украинца Максима Харкина из Донецка. Он был в неволе более двух лет

Максим Харкин находился в плену ХАМАС с октября 2023 года

ХАМАС (Фото: EPA)

Украинца Максима Харкина, который более двух лет пробыл в плену террористической группировки ХАМАС, освободили в рамках мирного соглашения с Израилем. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Уроженец Донецка попал в плен во время атаки на фестиваль Nova в 2023 году.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Израиля, вместе с другим освобожденным мужчиной – Ромом Браславски, Харкин наконец вернулся к своей семье.

Сейчас оба проходят реабилитацию и обследование в медицинском центре "Шиба" в городе Тель-Хашомер.

"Система здравоохранения полностью готова принять возвращенных пленных, удовлетворить их физические и эмоциональные потребности", – сообщили в Министерстве.