З полону ХАМАС повернули українця Максима Харкіна з Донецька. Він був у неволі понад два роки
Українця Максима Харкіна, який понад два роки пробув у полоні терористичного угруповання ХАМАС, звільнили в межах мирної угоди з Ізраїлем. Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.
Уродженець Донецька потрапив у полон під час атаки на фестиваль Nova у 2023 році.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю, разом з іншим звільненим чоловіком – Ромом Браславським – Харкін нарешті повернувся до своєї родини.
Наразі обидва проходять реабілітацію та обстеження у медичному центрі "Шиба" в місті Тель-Хашомер.
"Система охорони здоров’я повністю готова прийняти повернених полонених, задовольнити їхні фізичні та емоційні потреби", – повідомили у Міністерстві.
- 10 жовтня ізраїльські війська завершили перший етап відведення сил у секторі Гази – після чого стартував 72-годинний термін, у який ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників, а Ізраїль – відпустити ув'язнених палестинців.
- 13 жовтня ХАМАС звільнив останніх 20 живих ізраїльських заручників, однак поки що бойовики повернули лише чотири з 28 тіл загиблих бранців.
- Цього ж дня в Єгипті президент США Дональд Трамп разом з очільниками Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в секторі Гази.
