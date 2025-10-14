З полону ХАМАС повернули українця Максима Харкіна з Донецька. Він був у неволі понад два роки

Максим Харкін перебував у полоні ХАМАС із жовтня 2023 року

ХАМАС (Фото: EPA)

Українця Максима Харкіна, який понад два роки пробув у полоні терористичного угруповання ХАМАС, звільнили в межах мирної угоди з Ізраїлем. Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.

Уродженець Донецька потрапив у полон під час атаки на фестиваль Nova у 2023 році.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю, разом з іншим звільненим чоловіком – Ромом Браславським – Харкін нарешті повернувся до своєї родини.

Наразі обидва проходять реабілітацію та обстеження у медичному центрі "Шиба" в місті Тель-Хашомер.

"Система охорони здоров’я повністю готова прийняти повернених полонених, задовольнити їхні фізичні та емоційні потреби", – повідомили у Міністерстві.