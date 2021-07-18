Из украинских ВВС увольняются боевые летчики – командование ВСУ

За последние два года из состава Военно-воздушных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, в 2021-ом планируют уйти еще 40 пилотов. Об этом сообщил представитель командования ВВС Вооруженных Сил Украины Олег Гаврилко, передает Радио Свобода.

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"Командование авиации частично поясняет увольнения внутренней конкуренцией с Министерством внутренних дел из-за зарплаты. Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД", – отмечают журналисты.

По словам Гаврилко, в Минобороны планируют повысить зарплату для летчиков – соответствующее предложение уже на рассмотрении в Генштабе, однако пока позитивного решения не принято.

Кроме того, журналисты сообщают, что около 70% рабочего времени украинских летчиков уходит на письменную работу.

"Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год. (По сравнению – ред.) с другими годами рост есть, но если брать другие страны и государства-члены НАТО, то это смешные цифры. У них летчики летают намного больше", – говорит один из офицеров 831-ой бригады тактической авиации.

Как сообщает DW, по нормативам НАТО, летчики должны иметь не менее 180 часов налета в год, из которых 40 разрешено набрать на авиатренажере.

В октябре прошлого года, командующий Военно-воздушных сил Сергей Дроздов заявил, что Украина до 2035 года планирует закупить многоцелевые истребители у иностранных партнеров.

В марте он сказал, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения – американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen.

Станислав Стороженко

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