Из-за нехватки финансирования Украина вынуждена экономить ракеты для систем ПВО – Пентагон

Пэт Райдер (Скриншот по видео)

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге, что Украина вынуждена экономить на ракетах для систем противовоздушной обороны, поскольку из-за нехватки финансирования Минобороны США не может передавать ВСУ необходимое вооружение.

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По словам Райдера, Пентагон не может не только передавать необходимые Украине вооружения, но и поддерживать в рабочем состоянии уже передаваемые системы.

"Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили раньше", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что Минобороны США продолжит тесно сотрудничать с американскими законодателями, чтобы те скорее одобрили дополнительное финансирование для Украины.

Вчера координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и в случае, если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Президент США Джо Байден во время недавней встречи с законодателями Палаты представителей и Сената пытался как можно предметнее обрисовать ситуацию в Украине, объясняя, почему ей так нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили в CNN.

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

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