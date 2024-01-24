Через брак фінансування Україна змушена економити ракети для систем ППО – Пентагон

Пет Райдер (Скриншот з відео)

Речник Пентагону Пет Райдер заявив на брифінгу, що Україна змушена економити на ракетах для систем протиповітряної оборони, оскільки через брак фінансування Міноборони США не може передавати ЗСУ необхідне озброєння.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Райдера, Пентагон не може не тільки передавати необхідні Україні озброєння, а також підтримувати в робочому стані вже передані системи.

"Без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи й обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше", – сказав він.

Речник наголосив, що Міноборони США продовжить тісно співпрацювати з американськими законодавцями, щоб ті скоріше схвалили додаткове фінансування для України.

Вчора координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і у разі, якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткове фінансування, це буде мати "катастрофічні наслідки".

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це казали у CNN.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

Читайте також: Дуда: Допомога Україні від США – єдина надія на перемогу і спосіб уникнути більшої війни