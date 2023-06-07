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Из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаеве тоже поднимается вода, уже есть подтопления – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 17:37
Из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаеве тоже поднимается вода, уже есть подтопления – фото - Фото
Александр Сенкевич (Скриншот видео НІС-ТВ/YouTube)
обновлено

В акватории Николаева поднялся уровень воды в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Как отмечается, по состоянию на 15:00 7 июня уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см. В 12:00 этот показатель был 70 см.

"Заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки", – сообщил Сенкевич.

По информации главы Николаева, все городские службы работают в усиленном режиме, делают объезды, готовят технику.

ОБНОВЛЕНО в 18:50. По состоянию на 18:00 уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 82 см, сообщил Сенкевич.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаеве тоже поднимается вода, уже есть подтопления – фото

Заводской район
Намыв – вода подступила к остановкам общественного транспорта. В самой низкой точке городские власти начали укреплять берег.
Подтоплена береговая линия в районе Леваневцев (пляж) и Яхт-клуба (рестораны и челноковые базы).

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаеве тоже поднимается вода, уже есть подтопления – фото

Ингульский район
Есть поднятие воды со стороны ул. Железнодорожный, подтопленный пляж.

Корабельный район
Подтопление в районе ул. Рыбной – здесь вода дошла до некоторых пирсов челнокового кооператива.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаеве тоже поднимается вода, уже есть подтопления – фото

Центральный район
Нижняя Набережная – из-за поднятия уровня воды проседает грунт. Коммунальщики огородили территорией лентой. Николаевцев попросили там не прогуливаться.
Пляжи Стрелка и Вербочка – подтоплены.
В Ракетном Урочище угроз подтопления не наблюдается.

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Наталья Медведева
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Николаевнаводнениекаховская гэс
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