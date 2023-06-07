Из-за подрыва Каховской ГЭС в Николаеве тоже поднимается вода, уже есть подтопления – фото
В акватории Николаева поднялся уровень воды в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Как отмечается, по состоянию на 15:00 7 июня уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см. В 12:00 этот показатель был 70 см.
"Заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки", – сообщил Сенкевич.
По информации главы Николаева, все городские службы работают в усиленном режиме, делают объезды, готовят технику.
ОБНОВЛЕНО в 18:50. По состоянию на 18:00 уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 82 см, сообщил Сенкевич.
Заводской район
Намыв – вода подступила к остановкам общественного транспорта. В самой низкой точке городские власти начали укреплять берег.
Подтоплена береговая линия в районе Леваневцев (пляж) и Яхт-клуба (рестораны и челноковые базы).
Ингульский район
Есть поднятие воды со стороны ул. Железнодорожный, подтопленный пляж.
Корабельный район
Подтопление в районе ул. Рыбной – здесь вода дошла до некоторых пирсов челнокового кооператива.
Центральный район
Нижняя Набережная – из-за поднятия уровня воды проседает грунт. Коммунальщики огородили территорией лентой. Николаевцев попросили там не прогуливаться.
Пляжи Стрелка и Вербочка – подтоплены.
В Ракетном Урочище угроз подтопления не наблюдается.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области. В Херсоне, несмотря на эвакуацию, все еще много людей.
- Президент Зеленский заявил, что Россия полностью провалила эвакуацию с левого берега Днепра.
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