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Через підрив Каховської ГЕС у Миколаєві теж піднімається вода, вже є підтоплення – фото

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 17:37
Через підрив Каховської ГЕС у Миколаєві теж піднімається вода, вже є підтоплення – фото - Фото
Олександр Сєнкевич (Скриншот відео НІС-ТВ/YouTube)
оновлено

В акваторії Миколаєва піднявся рівень води внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Як зазначається, станом на 15:00 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см. О 12:00 цей показник був 70 см.

"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", – повідомив Сєнкевич.

За інформацією голови Миколаєва, усі міські служби працюють у посиленому режимі, роблять об'їзди, готують техніку.

ОНОВЛЕНО о 18:50. Станом на 18:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см, повідомив Сєнкевич.

Через підрив Каховської ГЕС у Миколаєві теж піднімається вода, вже є підтоплення – фото

Заводський район
Намив – вода підступила до зупинок громадського транспорту. У найнижчій точці міська влада почала зміцнювати берег.
Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази).

Через підрив Каховської ГЕС у Миколаєві теж піднімається вода, вже є підтоплення – фото

Інгульський район
Є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж.

Корабельний район
Підтоплення у районі вул. Рибної – тут вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

Через підрив Каховської ГЕС у Миколаєві теж піднімається вода, вже є підтоплення – фото

Центральний район
Нижня Набережна – через підвищення рівня води просідає ґрунт. Комунальники обгородили територією стрічкою. Миколаївців попросили там не прогулюватися.
Пляжі Стрілка та Вербочка – підтоплені.
В Ракетному Урочищі погроз підтоплення не спостерігається.

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Наталія Медведєва
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