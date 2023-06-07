Через підрив Каховської ГЕС у Миколаєві теж піднімається вода, вже є підтоплення – фото

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В акваторії Миколаєва піднявся рівень води внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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Як зазначається, станом на 15:00 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см. О 12:00 цей показник був 70 см.

"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", – повідомив Сєнкевич.

За інформацією голови Миколаєва, усі міські служби працюють у посиленому режимі, роблять об'їзди, готують техніку.

ОНОВЛЕНО о 18:50. Станом на 18:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 82 см, повідомив Сєнкевич.

Заводський район

Намив – вода підступила до зупинок громадського транспорту. У найнижчій точці міська влада почала зміцнювати берег.

Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази).

Інгульський район

Є підняття води з боку вул. Залізничної, підтоплений пляж.

Корабельний район

Підтоплення у районі вул. Рибної – тут вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу.

Центральний район

Нижня Набережна – через підвищення рівня води просідає ґрунт. Комунальники обгородили територією стрічкою. Миколаївців попросили там не прогулюватися.

Пляжі Стрілка та Вербочка – підтоплені.

В Ракетному Урочищі погроз підтоплення не спостерігається.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У Херсонській області було оголошено евакуацію.

Внаслідок руйнування ГЕС сталося затоплення населених пунктів Херсонської області. У Херсоні, попри евакуацію, досі багато людей.

Президент Зеленський заявив, що Росія повністю провалила евакуацію з лівого берега Дніпра.

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