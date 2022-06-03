Из-за роста недовольства среди горожан оккупанты в Мариуполе усиливают свой режим

Из-за роста недовольства среди жителей Мариуполя и бесконтрольной утечки информации российские оккупанты на совещании с местными коллаборантами и донецкими боевиками приняли решение об усилении режима фильтрации. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украину", – написал он.

Также, по словам Андрющенко, будут усилены карательно-розыскные отряды и активизирован процесс поиска проукраинских активистов.

"Из интересного, назначение самого Иващенко (коллаборант, местный депутат от ОПЗЖ. – Прим. ред.) главой штаба теробороны "ДНР" – фактически дорога на кладбище. Это следствие недовольства и персональной ответственности за антироссийские настроения города", – сообщил Андрющенко.

В кулуарах, по его информации, обсуждался вопрос риска холеры и мора рыбы в акватории Азова. Оккупанты решили закрыть город на карантин, приостановив выезд, сообщил советник мэра.

Он призвал мариупольцев ни в коем случае не возвращаться. "Дальше будет жестче", – предупредил Андрющенко.

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