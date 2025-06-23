Израиль атаковал шесть аэродромов Ирана, уничтожены 15 единиц военной авиации – видео

ЦАХАЛ заявил, что Иран готовился использовать эту авиацию для атак

Авиация Израиля (Фото: Israeli Air Force)

Израиль атаковал шесть аэропортов в Иране, уничтожены 15 истребителей и ударных вертолетов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары на западе, востоке и в центре страны были нанесены в рамках расширения воздушного превосходства над иранским небом. В аэропортах были атакованы взлетно-посадочные полосы и подземные ангары, а также самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1.

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Изображение: ЦАХАЛ

Изображение: ЦАХАЛ

"Уничтоженные самолеты предназначались для использования против самолетов военно-воздушных сил Израиля с целью предотвращения ударов по иранской территории. ВВС Израиля ограничили возможности взлета с этих аэропортов, а также способность иранских военных управлять своими силами с них", – сказано в заявлении ЦАХАЛ.