Израиль атаковал шесть аэродромов Ирана, уничтожены 15 единиц военной авиации – видео
Израиль атаковал шесть аэропортов в Иране, уничтожены 15 истребителей и ударных вертолетов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Удары на западе, востоке и в центре страны были нанесены в рамках расширения воздушного превосходства над иранским небом. В аэропортах были атакованы взлетно-посадочные полосы и подземные ангары, а также самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1.
"Уничтоженные самолеты предназначались для использования против самолетов военно-воздушных сил Израиля с целью предотвращения ударов по иранской территории. ВВС Израиля ограничили возможности взлета с этих аэропортов, а также способность иранских военных управлять своими силами с них", – сказано в заявлении ЦАХАЛ.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- 20 июня сообщалось, что более 50 истребителей Израиля нанесли удары по ядерным объектам Ирана.
- В ночь на 22 июня США с воздуха атаковали ядерные объекты Ирана. По информации Fox News и CNN, США могли использовать 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб GBU-57.