Ізраїль атакував шість аеродромів Ірану, знищено 15 одиниць військової авіації – відео
Ізраїль атакував шість аеропортів в Ірані, знищено 15 винищувачів та ударних вертольотів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Удари на заході, сході та в центрі країни були заподіяні в межах розширення повітряної переваги над іранським небом. В аеропортах були атаковані злітно-посадкові смуги та підземні ангари, а також літак-заправник, літаки F-14, F-5 та AH-1.
"Знищені літаки призначалися для використання проти літаків військово-повітряних сил Ізраїлю з метою запобігання ударам по іранській території. ВПС Ізраїлю обмежили можливості зльоту з цих аеропортів, а також здатність іранських військових керувати своїми силами з них", – йдеться у заяві ЦАХАЛ.
- У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- 20 червня повідомлялося, що понад 50 винищувачів Ізраїлю завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану.
- У ніч проти 22 червня США з повітря атакували ядерні об'єкти Ірану. За інформацією Fox News та CNN, США могли використовувати 30 ракет "Томагавк" та п'ять-шість протибункерних бомб GBU-57.