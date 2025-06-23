Ізраїль атакував шість аеродромів Ірану, знищено 15 одиниць військової авіації – відео

ЦАХАЛ заявив, що Іран готувався використати цю авіацію для атак

Авіація Ізраїлю (Фото: Israeli Air Force)

Ізраїль атакував шість аеропортів в Ірані, знищено 15 винищувачів та ударних вертольотів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Удари на заході, сході та в центрі країни були заподіяні в межах розширення повітряної переваги над іранським небом. В аеропортах були атаковані злітно-посадкові смуги та підземні ангари, а також літак-заправник, літаки F-14, F-5 та AH-1.

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Зображення: ЦАХАЛ

Зображення: ЦАХАЛ

"Знищені літаки призначалися для використання проти літаків військово-повітряних сил Ізраїлю з метою запобігання ударам по іранській території. ВПС Ізраїлю обмежили можливості зльоту з цих аеропортів, а також здатність іранських військових керувати своїми силами з них", – йдеться у заяві ЦАХАЛ.