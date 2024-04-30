Израиль отказывается от систем Patriot, хочет более современные – The Time of Israel

Смогут ли передать эти системы Украине для защиты неба от российских атак – неизвестно

Системы Patriot (Фото: пресс-служба НАТО)

Израиль отказывается от американских систем противовоздушной обороны Patriot. Их заменят более современной ПВО отечественного производства. Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel, ссылаясь на военных страны.

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В издании отметили, что Военно-воздушные силы Израиля деактивируют системы Patriot в течение следующих нескольких месяцев. Эти системы заменят более совершенной ПВО, включая "Железный купол".

"Сейчас мы сокращаем [количество] батарей, пока вся система не будет закрыта", – сказал командир 138-го батальона группы ПВО Израиля, управляющий Patriot.

По словам израильских военных, системы Patriot не всегда могли сбивать многочисленные цели над страной. В воздушных силах Израиля отметили, что за последнее десятилетие эта ПВО перехватила лишь 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство государства в 2014 и 2018 годах.

"Мы поняли, что нужно двигаться вперед и совершенствовать методы защиты. Нововведения в системе [ПВО] улучшают оперативное и техническое реагирование", – сказал командир батальона.

В то же время, как подытожили в The Time of Israel, пока остается неизвестным, сможет ли израильская сторона предоставить Украине старые Patriot для защиты неба от российских обстрелов.

В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.

Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

19 апреля глава Франции Макрон заявил, что в Украине невозможно построить систему ПВО, похожую на израильскую, потому что это окажется затратным в плане ресурсов и затраченного времени.

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