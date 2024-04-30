Израиль отказывается от систем Patriot, хочет более современные – The Time of Israel
Системы Patriot (Фото: пресс-служба НАТО)

Израиль отказывается от американских систем противовоздушной обороны Patriot. Их заменят более современной ПВО отечественного производства. Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel, ссылаясь на военных страны.

В издании отметили, что Военно-воздушные силы Израиля деактивируют системы Patriot в течение следующих нескольких месяцев. Эти системы заменят более совершенной ПВО, включая "Железный купол".

"Сейчас мы сокращаем [количество] батарей, пока вся система не будет закрыта", – сказал командир 138-го батальона группы ПВО Израиля, управляющий Patriot.

По словам израильских военных, системы Patriot не всегда могли сбивать многочисленные цели над страной. В воздушных силах Израиля отметили, что за последнее десятилетие эта ПВО перехватила лишь 10 целей, включая сирийские истребители, нарушившие воздушное пространство государства в 2014 и 2018 годах.

"Мы поняли, что нужно двигаться вперед и совершенствовать методы защиты. Нововведения в системе [ПВО] улучшают оперативное и техническое реагирование", – сказал командир батальона.

В то же время, как подытожили в The Time of Israel, пока остается неизвестным, сможет ли израильская сторона предоставить Украине старые Patriot для защиты неба от российских обстрелов.

  • В ночь на 14 апреля Иран запустил со своей территории в сторону Израиля более 200 беспилотников и ракет.
  • Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все воздушные цели.
  • 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
  • 19 апреля глава Франции Макрон заявил, что в Украине невозможно построить систему ПВО, похожую на израильскую, потому что это окажется затратным в плане ресурсов и затраченного времени.

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