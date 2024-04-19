Макрон: В Украине невозможно создать систему ПВО, как в Израиле. Это дорого и долго

Запуск ракеты ПРО "Железный купол" в Израиле (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны, похожую на израильскую, поскольку это окажется затратным как в плане ресурсов, так и в плане потраченного времени.

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"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", – сказал он, добавив, что ресурсы и возможности европейских союзников ограничены.

Макрон напомнил, что Израиль выстраивал свою систему ПВО десятилетиями, вложив в это много средств.

Вместе с тем, в ответ на длительные призывы Украины передать больше систем противовоздушной обороны для защиты гражданской и критической инфраструктуры западные союзники обязались работать над этим вопросом.

19 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что страны Альянса договорились предоставить Украине больше систем ПВО, Нидерланды выделили более 200 млн евро на помощь Украине, 150 млн евро из которых пойдут именно на закупку средств защиты неба.

СПРАВКА "Железный купол" – это мобильная система противовоздушной обороны, которую Израиль эксплуатирует на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности. "Железный купол" – это мобильная система противовоздушной обороны, которую Израиль эксплуатирует на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

15 апреля Зеленский провел аналогию между Израилем и Украиной, не являющимися членами НАТО, заявив, что для защиты от террора достаточно политической воли.

16 апреля в Белом доме заявили, что не будут участвовать в отражении воздушных атак России в Украине так, как делали это для Израиля, ведь эти конфликты "разные".

17 апреля глава евродипломатии Боррель сказал, что союзники не могут сбивать ракеты и дроны над Украиной, ведь в государстве отсутствуют военные базы европейских стран, которые находятся на Ближнем Востоке.

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