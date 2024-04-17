"Там нет наших авиабаз". Боррель объяснил, почему союзники не сбивают ракеты над Украиной
Европейские союзники не могут сбивать ракеты и дроны над Украиной так, как они делали это для Израиля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он объяснил это наличием военных баз европейских стран на Ближнем Востоке и их отсутствием в Украине.
Отвечая на вопрос, почему западные страны не могут сбивать воздушные цели над Украиной, Боррель сказал: "Этот вопрос задают мне не первый раз, это принципиальный вопрос. Будь я на месте президента Зеленского, я бы, конечно, воспользовался возможностью вспомнить, что Украину тоже бомбят и, может быть, более эффективно".
Однако, по его словам, нельзя сравнивать ситуации в Украине и в Израиле.
"Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании. Они действовали в порядке самообороны. В Украине такого нет. На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет авиабаз Великобритании или США, а тем больше Иордании, конечно", – объяснил Боррель.
Глава евродипломатии заверил, что ЕС работает над усилением противовоздушной обороны Украины, чтобы она могла самостоятельно отражать российские атаки.
"В понедельник на Совете с министрами обороны, я надеюсь, что можно будет взять жесткие и конкретные обязательства по этому вопросу", – заявил Боррель.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
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