"Там нет наших авиабаз". Боррель объяснил, почему союзники не сбивают ракеты над Украиной

Глава евродипломатии заявил, что ситуации в Украине и Израиле нельзя сравнивать

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Европейские союзники не могут сбивать ракеты и дроны над Украиной так, как они делали это для Израиля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он объяснил это наличием военных баз европейских стран на Ближнем Востоке и их отсутствием в Украине.

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Отвечая на вопрос, почему западные страны не могут сбивать воздушные цели над Украиной, Боррель сказал: "Этот вопрос задают мне не первый раз, это принципиальный вопрос. Будь я на месте президента Зеленского, я бы, конечно, воспользовался возможностью вспомнить, что Украину тоже бомбят и, может быть, более эффективно".

Однако, по его словам, нельзя сравнивать ситуации в Украине и в Израиле.

"Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании. Они действовали в порядке самообороны. В Украине такого нет. На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет авиабаз Великобритании или США, а тем больше Иордании, конечно", – объяснил Боррель.

Глава евродипломатии заверил, что ЕС работает над усилением противовоздушной обороны Украины, чтобы она могла самостоятельно отражать российские атаки.

"В понедельник на Совете с министрами обороны, я надеюсь, что можно будет взять жесткие и конкретные обязательства по этому вопросу", – заявил Боррель.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

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