"Там немає наших авіабаз". Боррель пояснив, чому союзники не збиватимуть ракети над Україною
Європейські союзники не можуть збивати ракети і дрони над Україною так, як вони робили це для Ізраїлю, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він пояснив це наявністю військових баз європейських країн на Близькому Сході і їхньою відсутністю в Україні.
Відповідаючи на запитання, чому західні країни не можуть збивати повітряні цілі над Україною, Боррель сказав: "Це запитання ставлять мені не вперше, це принципове питання. Якби я був на місці президента Зеленського, я б, звичайно, скористався можливістю згадати, що Україну теж бомблять і, можливо, більш ефективно".
Проте, за його словами, не можна порівнювати ситуації в Україні та Ізраїлі.
"Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії. Вони діяли в порядку самооборони. В Україні такого немає. На українській території чи на території, над якою пролітають російські ракети, немає жодних авіабаз Великої Британії чи США, а Йорданії і поготів, звичайно", – пояснив Боррель.
Глава євродипломатії запевнив, що ЄС працює над посиленням протиповітряної оборони України, щоб вона самостійно могла відбивати російські атаки.
"У понеділок на Раді з міністрами оборони, я сподіваюся, що можна буде взяти тверді та конкретні зобов’язання з цього питання", – заявив Боррель.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
- 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
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