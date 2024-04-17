"Там немає наших авіабаз". Боррель пояснив, чому союзники не збиватимуть ракети над Україною

Голова євродипломатії заявив, що ситуації в Україні та Ізраїлю не можна порівнювати

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Європейські союзники не можуть збивати ракети і дрони над Україною так, як вони робили це для Ізраїлю, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він пояснив це наявністю військових баз європейських країн на Близькому Сході і їхньою відсутністю в Україні.

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Відповідаючи на запитання, чому західні країни не можуть збивати повітряні цілі над Україною, Боррель сказав: "Це запитання ставлять мені не вперше, це принципове питання. Якби я був на місці президента Зеленського, я б, звичайно, скористався можливістю згадати, що Україну теж бомблять і, можливо, більш ефективно".

Проте, за його словами, не можна порівнювати ситуації в Україні та Ізраїлі.

"Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії. Вони діяли в порядку самооборони. В Україні такого немає. На українській території чи на території, над якою пролітають російські ракети, немає жодних авіабаз Великої Британії чи США, а Йорданії і поготів, звичайно", – пояснив Боррель.

Глава євродипломатії запевнив, що ЄС працює над посиленням протиповітряної оборони України, щоб вона самостійно могла відбивати російські атаки.

"У понеділок на Раді з міністрами оборони, я сподіваюся, що можна буде взяти тверді та конкретні зобов’язання з цього питання", – заявив Боррель.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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