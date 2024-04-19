Макрон: В Україні неможливо створити систему ППО, як в Ізраїлі. Це дорого та довго

Запуск ракети ПРО "Залізний купол" в Ізраїлі (Фото: ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати систему протиповітряної оборони, подібної до ізраїльської, оскільки це виявиться затратним як у плані ресурсів, так і в плані витраченого часу.

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"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", – сказав він, додавши, що ресурси та можливості європейських союзників обмежені.

Макрон нагадав, що Ізраїль вибудовував свою систему ППО десятиліттями, вклавши у це "багато коштів".

Разом із тим, у відповідь на тривалі заклики України передати більше систем протиповітряної оборони для захисту цивільної та критичної інфраструктури, західні союзники зобов'язались працювати над цим питанням.

19 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що країни Альянсу домовилися надати Україні більше систем ППО, Нідерланди виділили понад 200 млн євро на допомогу Україні, 150 млн євро з яких підуть саме на закупівлю засобів захисту неба.

ДОВІДКА "Залізний купол" – це мобільна система протиповітряної оборони, яку Ізраїль експлуатує на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності. "Залізний купол" – це мобільна система протиповітряної оборони, яку Ізраїль експлуатує на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.

15 квітня Зеленський провів аналогію між Ізраїлем і Україною, які не є членами НАТО, заявивши, що для захисту від терору достатньо політичної волі.

16 квітня у Білому домі заявили, що не будуть брати участь у відбитті повітряних атак Росії в Україні так, як робили це для Ізраїлю, адже ці конфлікти "різні".

17 квітня глава євродипломатії Боррель сказав, що союзники не можуть збивати ракети й дрони над Україною, адже в державі відсутні військові баз європейських країн, які є на Близькому Сході.

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