Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot, хоче сучасніших – The Time of Israel
Системи Patriot (Фото: пресслужба НАТО)

Ізраїль відмовляється від американських систем протиповітряної оборони Patriot. Їх замінять на сучаснішу ППО вітчизняного виробництва. Про це повідомило ізраїльське видання The Times of Israel, посилаючись на військових країни.

У виданні зазначили, що Військово-повітряні сили Ізраїлю деактивують системи Patriot протягом кількох наступних місяців. Ці системи замінять на досконалішу ППО, включно з "Залізним куполом".

"Зараз ми скорочуємо [кількість] батарей, доки вся система не буде закрита", — сказав командир 138-го батальйону групи ППО Ізраїлю, який керує Patriot.

За словами ізраїльських військових, системи Patriot не завжди могли збивати численні цілі над країною. У повітряних силах Ізраїлю зауважили, що протягом останнього десятиліття ця ППО перехопила лише 10 цілей, включно із сирійськими винищувачами, які порушили повітряний простір держави у 2014 і 2018 роках.  

"Ми зрозуміли, що потрібно рухатися вперед і вдосконалювати методи захисту. Нововведення в системі [ППО] покращують оперативне та технічне реагування", – сказав командир батальйону. 

Водночас, як підсумували в The Time of Israel, поки залишається невідомим, чи зможе ізраїльська сторона надати Україні старі Patriot для захисту неба від російських обстрілів. 

  • У ніч проти 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.
  • Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.
  • 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
  • 19 квітня глава Франції Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати систему ППО, подібну до ізраїльської, бо це виявиться затратним у плані ресурсів і витраченого часу.

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