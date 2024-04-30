Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot, хоче сучасніших – The Time of Israel

Чи зможуть передати ці системи Україні для захисту неба від російських атак – невідомо

Системи Patriot (Фото: пресслужба НАТО)

Ізраїль відмовляється від американських систем протиповітряної оборони Patriot. Їх замінять на сучаснішу ППО вітчизняного виробництва. Про це повідомило ізраїльське видання The Times of Israel, посилаючись на військових країни.

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У виданні зазначили, що Військово-повітряні сили Ізраїлю деактивують системи Patriot протягом кількох наступних місяців. Ці системи замінять на досконалішу ППО, включно з "Залізним куполом".

"Зараз ми скорочуємо [кількість] батарей, доки вся система не буде закрита", — сказав командир 138-го батальйону групи ППО Ізраїлю, який керує Patriot.

За словами ізраїльських військових, системи Patriot не завжди могли збивати численні цілі над країною. У повітряних силах Ізраїлю зауважили, що протягом останнього десятиліття ця ППО перехопила лише 10 цілей, включно із сирійськими винищувачами, які порушили повітряний простір держави у 2014 і 2018 роках.

"Ми зрозуміли, що потрібно рухатися вперед і вдосконалювати методи захисту. Нововведення в системі [ППО] покращують оперативне та технічне реагування", – сказав командир батальйону.

Водночас, як підсумували в The Time of Israel, поки залишається невідомим, чи зможе ізраїльська сторона надати Україні старі Patriot для захисту неба від російських обстрілів.

У ніч проти 14 квітня Іран запустив зі своєї території в бік Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет.

Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі повітряні цілі.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

19 квітня глава Франції Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати систему ППО, подібну до ізраїльської, бо це виявиться затратним у плані ресурсів і витраченого часу.

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