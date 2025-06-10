Израиль предупредил об авиаударах по портам в Йемене: гражданских призывали к эвакуации

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полковник Авихай Адраи предупредил о возможных авиаударах по портам Рас-Иса, Ходейда и Салифа, расположенных на западном побережье Йемена. Об этом он написал в соцсети X.

Полковник отметил, что эти порты используются хуситами для террористической деятельности, и поэтому призвал всех находящихся в этих районах немедленно покинуть их и держаться подальше до дальнейших указаний.

"Мы призываем всех, кто находится в этих портах, эвакуироваться и держаться подальше от них ради собственной безопасности до дальнейших указаний", – написал он.

Как сообщает The Times of Israel, ЦАХАЛ и раньше делал подобные предупреждения, а через несколько дней наносил удары по террористам.

"Со времени последних израильских авиаударов по хуситам в Йемене, поддерживаемая Ираном группировка выпустила семь баллистических ракет и по меньшей мере один беспилотник по Израилю", – отмечает издание.