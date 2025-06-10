Ізраїль попередив про авіаудари по портах в Ємені: цивільних закликали евакуюватися
Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), полковник Авіхай Адраї попередив про можливі авіаудари по портах Рас-Іса, Ходейда і Саліф, розташованих на західному узбережжі Ємену. Про це він написав в соцмережі X.
Полковник зазначив, що ці порти використовуються хуситами для терористичної діяльності, і тому закликав усіх, хто перебуває у цих районах, негайно залишити їх і триматися якнайдалі до подальших вказівок.
"Ми закликаємо всіх, хто перебуває в цих портах, евакуюватися і триматися якомога далі від них заради власної безпеки до подальших вказівок", – написав він.
Як повідомляє The Times of Israel, ЦАХАЛ і раніше робив подібні попередження, а через кілька днів завдавав ударів по терористах.
"З часу останніх ізраїльських авіаударів по хуситах в Ємені, підтримуване Іраном угруповання випустило сім балістичних ракет і щонайменше один безпілотник по Ізраїлю", – зазначає видання.
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