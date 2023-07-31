Израильское судно миновало "блокаду" Черного моря Россией и вошло в устье Дуная – фото

Израильское судно Ams1 прошло по Черному морю, миновав "блокаду" России, и вошло в устье Дуная. Об этом сообщает представитель OSINT-сообщества с ником Маркус Джонсон.

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"Ams1 входит в украинское устье Дуная. Это первое судно, прорвавшее российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начав свое путешествие из Ашдода, Израиль, оно открыто заявило о пункте назначения в Украине, поскольку пересекало Черное море по прямому курсу. Храбрые моряки", – написал Джонсон.

По данным OSINT-сообщества, следом за израильским Ams1 идут суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan под флагами Греции и Турции/Грузии соответственно.

Вчера о том, что гражданские суда идут по Черному морю, написало болгарское издание Actualno.

"Российские силы явно не хотят или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные корабли, направляющиеся в Украину через Черное море... На снимках слежения за судами, опубликованных 30 июля, видно, как три гражданских судна заявили о своем пункте назначения в Украине через автоматическую систему идентификации (АИС) и плывут туда, не будучи остановленными и обысканными российским Черноморским флотом", – говорится в материале.

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