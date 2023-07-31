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Ізраїльське судно минуло "блокаду" Чорного моря Росією та увійшло у гирло Дунаю – фото

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 21:09
Ізраїльське судно минуло
Ams1 (Фото: Vesselfinder)

Ізраїльське судно Ams1 пройшло Чорним морем, минувши "блокаду" Росії, та увійшло у гирло Дунаю. Про це повідомляє представник OSINT-спільноти з ніком Маркус Джонсон.

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"Ams1 входить в українське гирло Дунаю. Це перше судно, яке прорвало російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Розпочавши свою подорож з Ашдода, Ізраїль, воно відкрито заявило про пункт призначення в Україні, оскільки перетинало Чорне море за прямим курсом. Хоробрі моряки", – написав Джонсон.

Ізраїльське судно минуло "блокаду" Чорного моря Росією та увійшло у гирло Дунаю – фото

За даними OSINT-спільноти, слідом за ізраїльським Ams1 йдуть судна Sahin 2 та Yilmaz Kaptan під прапорами Греції та Туреччини/Грузії відповідно.

Ізраїльське судно минуло "блокаду" Чорного моря Росією та увійшло у гирло Дунаю – фото

Учора про те, що цивільні судна йдуть Чорним морем, написало болгарське видання Actualno.

"Російські сили явно не хочуть або не можуть примусово зупиняти й обшукувати нейтральні кораблі, що прямують в Україну через Чорне море... На знімках стеження за суднами, опублікованих 30 липня, видно, як три цивільні судна заявили про свій пункт призначення в Україні через автоматичну систему ідентифікації (АІС) та пливуть туди, не бувши зупиненими та обшуканими російським Чорноморським флотом", – йдеться у матеріалі.

Читайте також: "Залякування". МЗС відповіло РФ, яка хоче атакувати всі торгові судна у Чорному морі

Наталія Медведєва
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