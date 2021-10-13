К делу Медведчука причастно руководство АП времен Порошенко – Венедиктова
К поставкам угля с оккупированных территорий Украины в 2014 году были причастны сотрудники в руководстве Администрации президента, заявила в колонке для УП генпрокурор Ирина Венедиктова. На тот момент президентом был Петр Порошенко.
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В статье Венедиктова рассказала о ходе следствия по делу против нардепа из ОПЗЖ Виктора Медведука о незаконных схемах поставок угля с временно оккупированных территорий на госпредприятия Украины в 2014 году.
По словам Венедиктовой, у следствия есть данные, законно полученные во время следственных действий, что на тот момент руководство Администрации президента обговаривало во время телефонных разговоров "абсолютно конкретные факты реализации преступного плана" и давало поручения ряду официальных лиц в украинских органах власти.
"Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий", — заявила Венедиктова.
Генпрокурор не называет фамилий представителей руководства АП и власти, о которых идет речь.
В распоряжении следствия находится более 10 000 записей телефонных разговоров подозреваемых по делу, представителей России, членов террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", украинских должностных лиц и других, отметила Венедиктова.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
- 8 октября Медведчуку было объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
- Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "безальтернативности тут не может быть, поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн".
- Вчера, 12 октября, суд оставил Медведчука под домашним арестом.
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