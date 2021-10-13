К делу Медведчука причастно руководство АП времен Порошенко – Венедиктова

К поставкам угля с оккупированных территорий Украины в 2014 году были причастны сотрудники в руководстве Администрации президента, заявила в колонке для УП генпрокурор Ирина Венедиктова. На тот момент президентом был Петр Порошенко.

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В статье Венедиктова рассказала о ходе следствия по делу против нардепа из ОПЗЖ Виктора Медведука о незаконных схемах поставок угля с временно оккупированных территорий на госпредприятия Украины в 2014 году.

По словам Венедиктовой, у следствия есть данные, законно полученные во время следственных действий, что на тот момент руководство Администрации президента обговаривало во время телефонных разговоров "абсолютно конкретные факты реализации преступного плана" и давало поручения ряду официальных лиц в украинских органах власти.

"Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий", — заявила Венедиктова.

Генпрокурор не называет фамилий представителей руководства АП и власти, о которых идет речь.

В распоряжении следствия находится более 10 000 записей телефонных разговоров подозреваемых по делу, представителей России, членов террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", украинских должностных лиц и других, отметила Венедиктова.

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Денис Юдин

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