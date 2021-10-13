UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

К делу Медведчука причастно руководство АП времен Порошенко – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 13:16
К делу Медведчука причастно руководство АП времен Порошенко – Венедиктова - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

К поставкам угля с оккупированных территорий Украины в 2014 году были причастны сотрудники в руководстве Администрации президента, заявила в колонке для УП генпрокурор Ирина Венедиктова. На тот момент президентом был Петр Порошенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В статье Венедиктова рассказала о ходе следствия по делу против нардепа из ОПЗЖ Виктора Медведука о незаконных схемах поставок угля с временно оккупированных территорий на госпредприятия Украины в 2014 году.

По словам Венедиктовой, у следствия есть данные, законно полученные во время следственных действий, что на тот момент руководство Администрации президента обговаривало во время телефонных разговоров "абсолютно конкретные факты реализации преступного плана" и давало поручения ряду официальных лиц в украинских органах власти.

"Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий", — заявила Венедиктова.

Генпрокурор не называет фамилий представителей руководства АП и власти, о которых идет речь.

В распоряжении следствия находится более 10 000 записей телефонных разговоров подозреваемых по делу, представителей России, членов террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", украинских должностных лиц и других, отметила Венедиктова.

Читайте также: Медведчука снова подозревают в госизмене. Проверяют Порошенко и Гонтареву. Детали

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Петр Порошенко уголь виктор медведчук Ирина Венедиктова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 