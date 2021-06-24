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К Медведчуку пришли с обысками

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 10:50
К Медведчуку пришли с обысками - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Правоохранители проводят обыски у одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом в Facebook сообщил однопартиец Медведчука, нардеп Ренат Кузьмин.

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"Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного расследования, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчуку В.В. и Козаку Т.Р. Все детали сообщим впоследствии", – подтвердили LIGA.net информацию в пресс-службе СБУ.

По словам Кузьмина, обыски идут не только в партийном офисе, кабинетах и по месту жительства ближайших соратников Медведчука, но и у матери Оксаны Марченко, супруги политика.

Денис Юдин, Марк Сировой
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Ренат Кузьмин сбу обыск виктор медведчук гбр
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