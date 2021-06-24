К Медведчуку пришли с обысками
24.06.2021, 10:50
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Правоохранители проводят обыски у одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом в Facebook сообщил однопартиец Медведчука, нардеп Ренат Кузьмин.
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"Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного расследования, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчуку В.В. и Козаку Т.Р. Все детали сообщим впоследствии", – подтвердили LIGA.net информацию в пресс-службе СБУ.
По словам Кузьмина, обыски идут не только в партийном офисе, кабинетах и по месту жительства ближайших соратников Медведчука, но и у матери Оксаны Марченко, супруги политика.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дом Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.
- Домашний арест обжаловали как прокуроры, так и адвокаты.
- 21 мая суд оставил Медведчука под домашним арестом.
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