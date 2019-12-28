Кабмин назначил министру здравоохранения Скалецкой нового зама

Кабмин назначил операционного директора клиники Into-Sana Дмитрия Луфера заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Об этом сообщается на сайте правительства.
- 20 ноября в отставку подал заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук.
- 6 декабря об отставке заявила руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.
- 17 декабря в отставку подали замминистра Младена Качурец и гендиректор госучреждения Центр общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.
- Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высшее руководство Минздрава увольняется из ведомства, поскольку лояльные к бывшей и.о. министра Уляне Супрун не могут сработаться с новой командой во главе со Скалецкой.