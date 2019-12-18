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Кабмин показал цифры эмиграции из Украины с 2010 года – график

Кабмин показал цифры эмиграции из Украины с 2010 года – график - Фото
Фото: pixabay.com
18.12.2019, 09:54

С 2010 года за границей остались миллионы украинцев. Есть неожиданные, по словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, выводы.

За девять лет (2010—2019) из Украины уехали около четырех миллионов граждан. Такие данные по миграции показал у себя в Telegram министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По информации чиновника, миграция носит "ярко выраженный циклический характер" с постоянным трендом к увеличению числа выехавших.

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Исключение - только в 2014 году, во время начала войны России против Украины. Кроме того, с того времени не ведется учет миграции на временно оккупированных территориях.

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Дубилет утверждает, что введение безвизового режима с ЕС существенно не повлияло на итоговые показатели миграции: "Я это объясняю тем, что произошло перераспределение: люди стали меньше ездить в РФ (по крайней мере, официально) и больше - в Европу".

Украина занимает первое место среди всех стран по количеству получивших вид на жительство в ЕС, на втором месте китайцы.

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