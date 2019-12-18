Кабмин показал цифры эмиграции из Украины с 2010 года – график

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За девять лет (2010—2019) из Украины уехали около четырех миллионов граждан. Такие данные по миграции показал у себя в Telegram министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По информации чиновника, миграция носит "ярко выраженный циклический характер" с постоянным трендом к увеличению числа выехавших.

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Исключение - только в 2014 году, во время начала войны России против Украины. Кроме того, с того времени не ведется учет миграции на временно оккупированных территориях.

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Дубилет утверждает, что введение безвизового режима с ЕС существенно не повлияло на итоговые показатели миграции: "Я это объясняю тем, что произошло перераспределение: люди стали меньше ездить в РФ (по крайней мере, официально) и больше - в Европу".

Украина занимает первое место среди всех стран по количеству получивших вид на жительство в ЕС, на втором месте китайцы.