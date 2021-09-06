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Как Аваков. Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 13:58
Как Аваков. Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия - Фото
Денис Монастырский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада этой осенью примет закон об обороте оружия, но выступает против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", – сказал министр.

При этом Монастырский заявил, что выступает против "раздачи пистолетов" в Украине.

"Я не являюсь сторонником легализации короткоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов", – сказал он.

Монастырский отметил, что сейчас в Украине нет закона об обороте оружия – нормативного акта, который должен урегулировать выдачу, регистрацию и оборот оружия в стране. 

Глава МВД отметил, что законопроектом, соавтором которого он является, предусматривается создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка его покупки, а также регулируется процедура продления разрешения на охотничье оружие.

  • 20 января 2021-го комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривал также легализацию короткоствольного оружия. 
  • В ходе соцопроса группы Рейтинг в феврале право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.
  • В феврале тогдашний замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что "закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия". Такое же мнение высказал тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков: он считает, что короткоствольное оружие может быть исключительно у сотрудников правоохранительных органов. 
  • 4 марта Верховная Рада не смогла проголосовать в первом чтении ни за один из двух законопроектов об обороте гражданского огнестрельного оружия. Монастырский как глава комитета в случае провала голосования призывал отправить законопроект на повторное чтение для того, чтобы "безотлагательно забрать вопрос о короткоствольном огнестрельном оружии".

Читайте также: Монастырский не хочет разделять МВД и отдавать Нацгвардию с пограничниками

Оксана Житнюк
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верховная рада оружие мвд легализация оборот Денис Монастырский
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