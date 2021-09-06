Как Аваков. Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада этой осенью примет закон об обороте оружия, но выступает против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", – сказал министр.

При этом Монастырский заявил, что выступает против "раздачи пистолетов" в Украине.

"Я не являюсь сторонником легализации короткоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов", – сказал он.

Монастырский отметил, что сейчас в Украине нет закона об обороте оружия – нормативного акта, который должен урегулировать выдачу, регистрацию и оборот оружия в стране.

Глава МВД отметил, что законопроектом, соавтором которого он является, предусматривается создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка его покупки, а также регулируется процедура продления разрешения на охотничье оружие.

20 января 2021-го комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривал также легализацию короткоствольного оружия.

В ходе соцопроса группы Рейтинг в феврале право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.

В феврале тогдашний замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что "закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия". Такое же мнение высказал тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков: он считает, что короткоствольное оружие может быть исключительно у сотрудников правоохранительных органов.

4 марта Верховная Рада не смогла проголосовать в первом чтении ни за один из двух законопроектов об обороте гражданского огнестрельного оружия. Монастырский как глава комитета в случае провала голосования призывал отправить законопроект на повторное чтение для того, чтобы "безотлагательно забрать вопрос о короткоствольном огнестрельном оружии".

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Оксана Житнюк

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