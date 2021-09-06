Монастырский не хочет разделять МВД и отдавать Нацгвардию с пограничниками
Министр внутренних дел Денис Монастырский против разделения Министерства внутренних дел и отторжения от него Нагцвардии с Госпогранслужбой. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
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"Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, Погранвойск, – это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает", – сказал он.
Монастырский считает, что нынешняя модель показала свою эффективность. Как пример он привел охрану общественного порядка на столичных акциях протеста, в которой участвуют 60% людей от Нацгвардии и 40% от полиции. По его словам, все действия координирует глава полиции Киева, а если будет два центра решений – то развал очевиден.
Монастырский говорит, что для целостности и обеспечения безопасности МВД должно состоять из Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Миграционной службы.
"Пять структур МВД – это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства", – заявил Монастырский.
- 13 июля глава МВД Арсен Аваков подал в отставку после просьбы президента Владимира Зеленского.
- 15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за". 16 июля Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил, что одной из первых задач Монастырского будет разделение МВД. Лидер парламентского большинства утверждал, что пограничников у МВД точно заберут, а кому переподчинить Нацгвардию – вопрос дискуссионный.
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