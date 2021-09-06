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Монастырский не хочет разделять МВД и отдавать Нацгвардию с пограничниками

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06.09.2021, 12:15
Монастырский не хочет разделять МВД и отдавать Нацгвардию с пограничниками - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Министр внутренних дел Денис Монастырский против разделения Министерства внутренних дел и отторжения от него Нагцвардии с Госпогранслужбой. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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"Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, Погранвойск, – это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает", – сказал он.

Монастырский считает, что нынешняя модель показала свою эффективность. Как пример он привел охрану общественного порядка на столичных акциях протеста, в которой участвуют 60% людей от Нацгвардии и 40% от полиции. По его словам, все действия координирует глава полиции Киева, а если будет два центра решений – то развал очевиден.

Монастырский говорит, что для целостности и обеспечения безопасности МВД должно состоять из Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Миграционной службы.

"Пять структур МВД – это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства", – заявил Монастырский.

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Марк Сировой
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госпогранслужба мвд нацгвардия Денис Монастырский
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