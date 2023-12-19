"Как этим людям сообщить, что они нужны?" В Минобороны прокомментировали рейды ТЦК

Спикер МО заявил, что фокус в обществе смещен в сторону тех, кто возмущается вручением повесток, а не в сторону воинов, которые не могут уйти в отпуск

Фото: Генштаб ВСУ

Спикер министерства обороны Илларион Павлюк в эфире Радио Свободы прокомментировал раздачу повесток в публичных местах. По его словам, государство нуждается в украинцах для защиты, и пытается сообщить им об этом таким способом.

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"Многие люди заявляют, что они готовы присоединиться к Вооруженным Силам, если их позовут. Как их позвать? Как им сообщить, что они нужны? Почему общество очень плохо воспринимает вручение повесток в публичных местах, чтобы сказать: "Уважаемые граждане, вы должны обновить данные", — сказал Павлюк.

Он объяснил: в случае, если данные у лица обновлены, эта повестка для него "ничего не меняет". В то же время, если данные не обновлены, это нарушение закона, говорит спикер Минобороны.

"Почему-то у нас фокус очень сильно смещен в сторону меньшинства, которое возмущается, что они не рассчитывали, что им в ресторане принесут повестку и они бы хотели иначе. А почему фокус не смещен в сторону воинов на фронте, которые элементарно в отпуск не могут уйти, потому что командир не пускает, потому что "тебя надо кем-то заменить"?" – высказался Павлюк.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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