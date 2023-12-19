"Як цим людям повідомити, що вони потрібні?" У Міноборони прокоментували рейди ТЦК

Речник МО заявив, що фокус у суспільстві зміщений у бік меншості, яка обурюється врученням повісток, а не в бік воїнів, які не можуть демобілізуватися

Фото: Генштаб ЗСУ

Речник міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі Радіо Свободи прокоментував роздачу повісток у публічних місцях. За його словами, держава потребує українців для захисту, і намагається повідомити їм про це таким способом.

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"Багато людей заявляють, що вони готові доєднатися до Збройних Сил, якщо їх покличуть. Як їх покликати? Як їм повідомити, що вони потрібні? Чомусь суспільство дуже погано сприймає вручення повісток у публічних місцях, щоб сказати: "Шановні громадяни, ви мусите оновити дані", – сказав Павлюк.

Він пояснив: у разі, якщо дані в особи оновлені, ця повістка для неї "нічого не змінює". Водночас якщо дані не оновлені, це порушення закону, каже речник Міноборони.

"Чомусь у нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється, що вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше. А чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо "тебе треба кимось замінити"?" – висловився Павлюк.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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